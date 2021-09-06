"ТЭК" отремонтировал более 270 котельных к началу отопительного сезона в Петербурге

ГУП ТЭК отремонтировал к отопительному сезону почти 300 котельных Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Компания ГУП "ТЭК СПб" отчиталась о летней ремонтной кампании. Так, к началу отопительного сезона преприятие отремонтировало 276 котельных, которые обеспечат теплом порядка 14,3 тысяч зданий. Об этом в компании рассказали 6 сентября 2021 года.

- Среди них - 8478 жилых домов, 529 детских учреждений, 392 школы, 223 учебных заведения, 360 лечебных и 4409 прочих зданий, - отметили на предприятии.

За лето специалисты компании провели ремонт оборудования, а также чистку и промывку. В этом году график работ был подготовлен не только с учетом минимизации отключений горячей воды для абонентов, но и с учетом проведения в Петербурге Чемпионата Европы по футболу UEFA, в связи с которым предприятие поставило на паузу гидравлические испытания.

Напомним, что тепло в дома петербуржцев должно начать поступать уже в середине сентября.