Поджигатель из Петербурга заявил, что это сделать ему приказали демоны

Поджигатель дверей районой администрации в Петербурге заявил, что им повелевали демоны / Фото: Росгвардия

Мужчина, задержанный за поджог дверей администрации Московского района Санкт-Петербурга, заявил, что сделал это не по своей воле - совершить преступление ему приказали демоны. Об этом 6 сентября 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

- Да, он сказал, что демоны приказали ему поджечь двери суда, - подтвердил источник.

Сам 31-летний житель Ленобласти, который ранее трижды был судим за грабежи, в момент задержания был в состоянии наркотического опьянения. Также он сообщил полиции, что состоит на учебе в специализированном учреждении. На него уже составили административный протокол и собираются отвезти в больницу.

Напомним, что поджог произошел в первом часу ночи 6 сентября. Мужчина облил двери горючей жидкостью и поджег. Однако, когда жидкость выгорела, пожар остановился. Расследование продолжается.