Организаторы показали, как будет выглядеть эко-тропа для школьников в Петербурге

Фото: Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга

Комитета по природопользованию и охране окружающей среды показали, как будет выглядеть эко-тропа для школьников «Лукоморье». Власти анонсировали ее открытие в заказнике «Северное побережье Невской Губы» уже 8 сентября. Маршрут длинной в 2,2 километра включает в себя прогулку по живописному парку с возрастными дубами. На протяжении всего пути расположены тематические стенды.

- Здесь запланированы тематические информационные стенды с персонажами народных сказок, былин, поверий. Леший, Водяной, Жар-птица, Кот-баюн, Лиса Патрикеевна и другие герои расскажут посетителям о старовозрастных дубах, мелководьях и лесах заказника, обитающих в них животных и произрастающих растениях. Тексты оформляются авторскими рисунками и декоративными элементами в народном стиле, - рассказали в пресс-службе комитета.

Основные герои маршрута - вековые дубы. Фото: Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга

Еще одним героем побережья стал старинный дуб, который рухнул в 2017 году. Организаторы сделали из него арт-объект, поставив возне упавшего дерева лавочку, а на стволе вырезали лицо богатыря.

Часть экомаршрута в виде треугольной петли уходит на восток. На поляне Двенадцати месяцев будет работать открытая детская экологическая школа - дети смогут послушать лекции, поиграть в экологические игры, поучаствовать в викторинах и квестах. Посещение эко-тропы «Лукоморье» будет бесплатны для всех желающих.