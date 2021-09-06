Два вагона блокадного трамвая выставят в петербургском Музее электротранспорта

В Петербург вернулись на реставрацию и хранение два вагона блокадного трамвая. Фото: Смольный

В Смольном сообщили, что два вагона блокадного трамвая, найденные в Новосибирске, успешно вернулись на родину. В следующем году их выставят в Музее городского электрического транспорта. Но сначала предстоит долгая реставрация. Специалисты заметили, что сибирские морозы, что удивительно, сохранили вагоны в нормальном состоянии. На деревянных деталях можно заметить блестящий лак, скрытый слоями масляной краски.

Один из вагонов стал бытовкой. Фото: Смольный

- Увидеть блокадный поезд можно будет в апреле 2022 года – в 80-ю годовщину пуска трамвая в осажденном Ленинграде, - передает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Сибирские морозы не полностью уничтожили детали вагонов. Фото: Смольный

Сообщается, что у вагонов следующие номера – 86 и 267. Первый отслужил в Новосибирске до апреля 1965 года, а второй до конца 1964-го. 86-й долгие годы был на базе отдыха, а 267-й превратили в обычную бытовку.