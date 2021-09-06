Стало известно состояние первого добровольца, получившего новую новую вакцину против коронавируса от компании «Биокад»

Всего в клинических исследованиях новой вакцины должны принять участие 360 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начались клинические испытания новой вакцины от коронавируса, разработанной компанией «Биокад». Об этом «Комсомолке» в понедельник, 6 сентября, рассказал вице-президент по ранней разработке Павел Яковлев.

- Первому добровольцу мы ввели препарат около недели назад, - объяснил специалист. – Все это время он находился под наблюдением. Чувствует он себя хорошо, более того – мы не отметили вообще никаких негативных эффектов.

Всего в компании рассчитывают привлечь к клиническим исследованиям с участием добровольцев 360 человек.

- К сожалению, мы пока не можем сказать, как быстро нам удастся получить все необходимые результаты и завершить испытания, - констатирует Павел Яковлев. – Мы уже отмечали ранее, что у нас нет задачи как можно скорее выйти на рынок. Процесс займет столько времени, сколько потребуется.

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