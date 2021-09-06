Эрмитаж нашел компромисс с Тиллем Линдеманном, продающим изображения музея

Эрмитаж простил Тилля Линдеманна за нелегальную продажу изображений с интерьерами музея. Фото: nft-frame-art.com

Эрмитаж достиг компромисса в конфликте с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, который начал продавать свои фотографии и видео, где он стоит на фоне интерьеров музея. Напомним, для этого музыкант и его представители создали специальную валюту, NFT-токены, и выгрузили «монеты» на маркетплейс. В Эрмитаже раскритиковали это решение, ссылаясь на отсутствие разрешение на использования изображений музея. Договориться удалось в итоге лишь с магазином, продающим токены.

- Стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон. Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта «NFtill» на маркетплейсе «Twelve X Twelve», - отмечают в пресс-службе Эрмитажа.

Вдобавок в музее намекнули Линдеманну и его команде, что все равно надо иметь совесть.