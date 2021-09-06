Появились фото с места лобового ДТП двух грузовиков на трассе под Выборгом

Фото с места аварии двух грузовиков на трассе "Скандинавия". Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

«Комсомолке» предоставили фотографии с места жесткого лобового ДТП бетономешалки и грузовика, которое произошло на участке трассы «Скандинавия» под Выборгом. Напомним, на месте образовался глухой затор. Сотрудники ГИБДД вынужденно запустили реверсивное движения, пока дорожные службы и спасатели МЧС убирали искореженные кабины на обочину. Пострадавших в аварии нет, что наверняка покажется чудом, если вглядеться в страшные снимки с места происшествия.

На месте произошел разлив топлива, но его успешно ликвидировали. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

- С 17:30 специалисты расчистили проезжую часть. Уже несколько часов движение осуществляется в штатном режиме, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД, от них информации не поступало.