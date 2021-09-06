ЦИК обязал уволить главу избиркома Красносельского района Петербурга из-за скандала с массовой миграцией сотрудников

В ЦИК России потребовали уволить главу ТИК №47 Красносельского района Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЦИК России обязал петербургский избирком уволить председателя ТИК №47 Красносельского района, куда ранее перешли разом 15 сотрудников других УИК. Напомним, «перебежчики» уволились с прежнего места работы только спустя пару дней. В ЦИК раскритиковали массовую миграцию перед выборами в Заксобрание и Госдуму и назвали ее, мягко говоря, подозрительной, а теперь и вовсе потребовали отставки главы местного ТИКа.

- Я не знаю, что у вас за команда такая, в которой нет места честным людям, - цитируют Эллу Памфилову в пресс-службе ЦИК России.

Ранее городской избирком признал ошибку и заявил, что переход сотрудников из одного ТИКа в другой приостановили.