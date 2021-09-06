Бюст актера Василия Ланового установили в Дворце культуры в Волхове

В Волхове появился бюст Василия Ланового. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Дворце культуры в Волхове установили бюст легендарного актера Василия Ланового. Еще год назад народного артиста СССР встречали там овациями, заполнив все места до отказа на концерте. В 2015-м Лановому присвоили звание почетного гражданина Волхова, поскольку он поспособствовал тому, чтобы городу дали почетное звание «Город трудовой доблести и славы».

- Сотни людей собрались в фойе Дворца культуры, чтобы почтить память этого великого артиста и человека. Память о нем мы сохраним навеки, - написал глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун в своем Instagram.

Напомним, Василий Лановой скончался в январе 2021 года от последствий коронавируса. Его супруга рассказала «Комсомолке», что артист умер, повторяя слова песни из фильма «Офицеры».