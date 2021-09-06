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Общество6 сентября 2021 22:22

Музей блокады в Соляном переулке станет бесплатным для посещения

То же самое произойдет и с филиалом на площади Победы возле монумента защитникам Ленинграда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге сделают бесплатным вход в Музей обороны блокады Ленинграда в Соляном переулке.

В Петербурге сделают бесплатным вход в Музей обороны блокады Ленинграда в Соляном переулке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вход в Музей блокады в Соляном переулке станет бесплатным. Это же касается и филиала, располагающегося на площади Победы возле монумента героическим защитникам Ленинграда. По планам Смольного, расходы на оплату посещения музея будут оплачивать из бюджета Северной столицы на постоянной основе.

- Это новое правило работы этих музеев. Мы закладываем новую традицию. Уверен, она не прервется, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России».

К слову, посещение музея станет бесплатным и для граждан других стран. Добавим, что ранее «Комсомолка» писала о траурных плакатах со списками погибших во время блокады, появившихся на домах на улице Марата.