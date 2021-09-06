Радостного малыша за рулем «Инфинити» заметили на КАД

На КАД в Ленобласти заметили малыша за рулем иномарки. Фото: предоставлено "КП"

В понедельник на востоке КАД заметили горе-водителя, который управлял «Инфинити», усадив к себе на колени малыша. Фотографии с места предоставила «Комсомолке» читательница Ольга, проведшая по соседству с опасным автолюбителем около 10 минут. Судя по всему, мужчина решил развлечь ребенка в длинной пробке, что, конечно, никак не оправдывает его. Малыш в это время держался за руль, смеялся и раскачивался взад-вперед

- Автомобиль двигался по крайней левой полосе внутреннего кольца КАД, перед съездом в Янино. Стекла были затонированы, так что неизвестно, сидел ли кто сзади, - сообщила «КП-Петербург» Ольга.

Ранее в Северной столице бдительные водители заметили мужчину за рулем грузовой «Газели», который предоставил управление маленькому сыну, отчего машину мотало по проезжей части. Водителя в итоге задержали и уволили.