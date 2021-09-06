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Общество6 сентября 2021 23:15

Долгожители Ленобласти смогут получать юбилейные выплаты через МФЦ

Никакую стопку бумаг при этом заполнять не нужно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пенсионерам из Ленобласти упростили процедуру получения юбилейных выплат.

Пенсионерам из Ленобласти упростили процедуру получения юбилейных выплат.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионерам, проживающим в Ленобласти, предложили получать юбилейные выплаты через Многофункциональные центры (МФЦ). Напомним, в 47-м регионе единовременные выплаты полагаются тем жителям, кто достиг 90, 95, 100 и более лет – им предоставляют 15, 20 и 25 тысяч рублей соответственно. Заполнять стопку бумаг в МФЦ не надо, услуга отличается простотой.

- В МФЦ Ленинградской области начали предоставлять государственную услугу по назначению единовременной выплаты к юбилейным датам жителям области, которые ранее не обращались за получением мер социальной поддержки, - сообщают в пресс-службе областного МФЦ «Мои документы».

Добавим, что в Санкт-Петербурге принцип юбилейных выплат тот же.