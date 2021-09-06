Станочный парк изобретателя Сычева вывозят из «Исткабеля»

Очевидцы пожаловались на выселение станочного парка изобретателя Сычева из "Исткабеля". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очевидцы пожаловались на вывоз станочного парка изобретателя Валерия Сычева из производственного корпуса «Исткабеля» на Васильевском острове. По словам друзей умельца, он уже обратился в полицию. В цехе располагаются изобретения, над которыми Сычев трудился в последнее время. С коммерческим отделом «Исткабеля», судя по произошедшему, договориться не удалось.

- Цех должны были сохранить и реконструировать за счет денег новых партнеров. Более того, его хотели превратить в местную достопримечательность и открытую экскурсионную площадку для горожан, - пишет «Мойка78».

Очевидцы добавляют, что в цеху продолжают разбирать станки, несмотря на требование полиции приостановить работы.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Васильевском острове в Петербурге построят двухэтажную набережную, как раз возле «Исткабеля».