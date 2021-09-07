Железную дорогу между Пулково и метро "Московская" откроют в 2022 году

Между Пулково и метро "Московская" откроют железную дорогу Фото: Олег ЗОЛОТО

Между Пулково и Санкт-Петербургом откроют железную дорогу. Об этом 7 сентября 2021 года рассказали в пресс-службе Воздушных ворот города. Путепровод позволит пассажирам очень быстро добираться до аэропорта от станции метро "Московская", всего за 21 минуту.

- Это произойдет после ввода в эксплуатацию железнодорожного путепровода через Пулковское шоссе, - рассказали в Пулково.

Отмечается, что комитет по транспорту Северной столицы планирует запустить путепровод уже в 2022 году.

Напомним, что также в 2022 году должна быть спроектирована ветка метро до аэропорта. Планируется, что до Пулково будет вести красная линия метрополитена.

Сейчас до аэропорта можно добраться на автобусах от метро "Московская".