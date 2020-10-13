В 2022 году завершат планировку строительства ветки метро до Пулково

В 2022 году должны спроектировать ветку метро до Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Метро все ближе подходит к Пулково. В городе определили подрядчика, который займется проектированием ветки до петербургского аэропорта. Разработать планировку должны к июню 2022 года. Об этом стало известно из данных на сайте госзакупок.

В планах города продлить до аэропорта «красную» ветку метро. Новая ее часть должна протянуться от действующей конечной станции «Проспект Ветеранов» до Пулково. Конкурс на выбор подрядчика объявили в сентябре этого года. Теперь же известно, что работать над документацией будет АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург». Заказчиком работ выступает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. А сумма, которую город выделит на планировку, составляет 36,9 миллионов рублей.

Разрабатывать проект продления «красной» ветки будут в несколько этапов. Судя по документам, сначала оценят имеющуюся ситуацию и представят эскизные решения. Это проектировщики должны будут сделать до 4 декабря 2020 года. Затем до 6 августа 2021-го должны предоставить проект планировки территории, а до 28 января 2022-го – проект межевания. К слову, затронет предполагаемая часть ветки сразу три района Петербурга – Кировский, Красносельский и Московский. В оставшееся время документы должны будут пройти согласование в Комитете по градостроительству и архитектуре.

Правда, петербуржцы и гости города смогут прокатиться до аэропорта на метро не раньше, чем через десять лет. По крайней мере, на последней представленной в Смольном схеме развития метрополитена станция «Пулково» действительно есть. Однако планируется она к вводу только после 2030 года. Как сильно после – пока тоже неизвестно.

Напомним, что сейчас на общественном транспорте до Пулково можно добраться так: сначала до метро «Московская», а затем на автобусах до аэропорта – №№39 и 39Э. О том, чтобы запустить туда дополнительный транспорт в городе говорят уже давно: хотели сделать и скоростной трамвай, и аэроэкспресс. От этих проектов не отказались, однако ранее их заморозили.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир Валдин, эксперт Ассоциации транспортных инженеров в области общественного транспорта:

– Рано говорить о том, что уже точно для Пулково выбрали именно вариант метро. Было запланировано проектирование и оно сейчас осуществляется. Какой именно вид транспорта лучше – не знаю, потому что этого никто не считал. Никаких расчетов по транспортному спросу не производилось. Поэтому это все действия либо конкретных органов госвласти, либо предпринимателей, которые в меру своего понимания продвигают разные варианты. На мой взгляд, нам вообще хватает автобусов до Пулково на выделенной полосе, как это есть сейчас.