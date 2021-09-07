Полиция разыскивает владельца "Инфинити", посадившего ребенка за руль машины в Петербурге

Полиция ищет водителя «Инфинити», посадившего малолетнего ребенка за руль

В Санкт-Петербурге полиция ищет владельца автомобиля "Инфинити", посадившего за руль малыша. Проверка началась после того, как 6 сентября 2021 года, видео с ребенком, сидящем на коленях у водителя, появилось в сети, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- По данному факту полиция возбудила административное дело и уже установила владельца иномарки. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто непосредственно управлял автомобилем в момент инцидента с целью привлечения его к административной ответственности, - рассказали в полиции.

Как ранее рассказали "Комсомолке" очевидцы, машина с ребенком за рулем ехала по крайней левой полосе внутреннего кольца КАД, перед съездом в Янино. Малыш от этого веселился, смеялся и раскачивался взад-вперед.