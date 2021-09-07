Рецидивиста, убившего пенсионерку в парке Александрино в Петербурге, осудили на 21 год тюрьмы

Рецидивиста, убившего пенсионерку в парке Александрино в Петербурге, отправили в тюрьму почти на 22 года Фото: принтскрин видео.

Санкт-Петербургский городской суд 7 сентября 2021 года вынес приговор рецидивисту Андрею Максимову, убившему пенсионерку в парке Александрино ради сумки. На счету мужчины пять ограблений беззащитных женщин. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- 23 июня 2020 пьяный Максимов напал на пенсионерку в парке Александрино, жестоко избил ее и порезал, чтобы украсть сумку, в котором было всего 300 рублей. Несчастная скончалась в больнице, - рассказали в пресс-службе.

Его задержали 30 июня, когда он в очередной раз напал на женщину. Та успела сбежать и позвонить в полицию. Грабителя поймали, пока он рассматривал содержимое краденной сумки.

Кроме того, на его счету оказалось еще три аналогичных ограбления.

Суд назначил Максимову 21 год 10 месяцев в колонии особого режима, а также выплатить более 3 миллионов рублей в пользу потерпевших.