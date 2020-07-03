Рецидивист рассказал об убийстве пенсионерки в парке Александрино в Санкт-Петербурге

3 Июль 2020 2020-07-03T08:07:57+03:00

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В Санкт-Петербурге отправили под стражу мужчину, который обвиняется в серии ограблений женщин, одно из которых стало смертельным для жертвы. В четверг, 2 июля 2020 года, рецидивист Андрей Максимов предстал перед судом. Там он рассказал, почему нападал на беззащитных женщин.

- Я согласен с обвинением. Я совершил преступление на почве наживы, чтобы приобрести спиртное. Я убил женщину, - признался Максимов.

Суд отправил подозреваемого под стражу до 22 августа 2020 года, пока идет следствие.

А работы для следствия не мало. На данный момент известно о четырех нападениях этого мужчины: 23 июня в парке Александрино, после которого пенсионерка, которую Максимов несколько раз пырнул в живот, скончалась. Еще два нападения он совершил 30 июня.

Рано утром 1 июля Максимов снова нападает на женщину. 42-летняя жертва смогла сбежать и сразу обратилась в полицию. Через пару минут рецидивиста задержали, пока он изучал содержимое отнятой сумки.

Рецидивист рассказал в суде об ограблениях пенсионерок в Санкт-Петербурге .Видео: СК

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ИСТОЧНИК KP.RU