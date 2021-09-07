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Здоровье7 сентября 2021 13:11

Суточный прирост зараженных коронавирусом упал на 9% в Петербурге 7 сентября

Северная столица остается на третьем месте по заболеваемости в стране
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербург остается на третьем месте по стране по приросту зараженных коронавирусом

Петербург остается на третьем месте по стране по приросту зараженных коронавирусом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург продолжает оставаться на третьем месте по суточному приросту зараженных коронавирусом по стране. Об этом говорят данные оперативного штаба по COVID-19 на 7 сентября 2021 года. При этом, за сутки заболеваемость в городе упала на 9 процентов.

- За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 626 случая заболевания коронавирусом. Смертность снизилась на 7,5 процентов до 37 летальных исходов за день, - сообщают в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 7 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 7 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Среди выздоровевших за день в Петербурге 859 человек. Всего с начала пандемии в Северной столице было зарегистрировано 584 589 случаев заражения коронавирусом, из них скончались 20 840 человек, выздоровели 559 606 пациентов.

Добавим, что в Петербурге начался набор на испытания новой вакцины от коронавируса, которую разрабатывает частная компания. Корреспонденты "КП" узнали, что это за препарат и попытались записаться на испытания.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 7 сентября 2021 года