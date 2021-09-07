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Общество7 сентября 2021 13:56

В Смольном рассказали, могут ли в Петербурге включить тепло раньше срока, как в Ленобласти

Ранее в соседнем регионе заявили, что не станут дожидаться холодов
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Объекты инфраструктуры готовы к началу отопительного сезона на 100 %.

Объекты инфраструктуры готовы к началу отопительного сезона на 100 %.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская область решила включить отопление, не дожидаясь сигнала от природы, заявил накануне вице-губернатор по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин. А вот Петербург отогревать горожан пока не торопится – в ближайшие дни батареи в квартирах теплее точно не станут. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- У нас есть норматив по началу регулярного отопления – чтобы его включить, среднесуточная температура должна держаться на уровне ниже +8 градусов на протяжении пяти суток, - объяснили в ведомстве. – Мы постоянно находимся в контакте с Росгидрометом. И пока что – в течение ближайших двух недель – такой температуры в Петербурге не предвидится.

Другое дело – периодическое протапливание всего того, что называется объектами социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц и так далее.

- Опять же – пока у нас достаточно тепло и предпосылок для этого нет, но по опыту прошлых лет можно сказать, что периодическое протапливание в Санкт-Петербурге обычно начинается в районе 16-17 сентября, - уточнили в пресс-службе.

Также в комитете отметили, что городская инфраструктура готова к пуску тепла на 100 %.