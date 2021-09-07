МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Петербурге 8 сентября

Сильный ветер поднимется в Петербурге 8 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Санкт-Петербурга предупредило о том, что на город надвигается непогода. В среду, 8 сентября 2021 года, в Северной столице ожидается сильный ветер и дожди. При этом, температура воздуха повысится и будет уже не так холодно.

- 8 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются дождь, местами порывы ветра до 17 метров в секунду, - рассказали в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ожидается, что уже ночью температура воздуха будет держаться в пределах плюс 12-14 градусов, днем поднимется до 16-18 градусов тепла.

Хорошая, теплая погода, но с периодическими дождями, продержится в городе всю неделю. Вполне вероятно, что к выходным и вовсе потеплеет до 20 градусов. Однако, как отмечают синоптики, это еще не "бабье лето". Его стоит ждать во второй половине месяца.

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