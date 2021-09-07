Систему оповещения населения включат 8 сентября в Петербурге

8 сентября в Петербурге включат систему оповещения населения Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 8 сентября 2021 года, в Санкт-Петербурге включат систему оповещения населения. Жители города услышат из мегафонов звучание метронома в честь важной и трагической даты - Дня памяти жертв блокады. Об этом рассказали в администрации Центрального района Северной столицы.

- В честь 80-летия трагической даты, в День памяти жертв блокады, 8 сентября 2021 года, будут использованы комплексы технических средств и системы оповещения, которые обычно используются для звучания метронома, - рассказали в районной администрации.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась по 27 января 1944 года. За эти 872 дня более 16,7 тысяч горожан погибли при артобстрелах и бомбардировках, свыше 632 тысяч - от голода.

Напомним, что 8 сентября все ветераны, инвалиды войны и жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге.