Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 15:27

Водителя "Инфинити", посадившего за руль малыша на петербургском КАД, привлекли к ответственности

Ему грозит штраф в размере трех тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербургская полиция нашла водителя на "Инфинити", посадившего за руль трехлетнего племянника

Петербургская полиция нашла водителя на "Инфинити", посадившего за руль трехлетнего племянника

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга нашла водителя "Инфинити", посадившего за руль машины маленького ребенка, рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти 7 сентября 2021 года. Им оказался 37-летний местный житель, а малыш - его племянник.

- Ранее сотрудники ГИБДД возбудили административное дело за то, что водитель иномарки посадил к себе на колени за руль малолетнего ребенка - трехлетнего племянника, - рассказали в полиции города.

Напомним, что машину с малышом за рулем заметили автомобилисты на КАД. При этом, "Инфинити" ехал по левой, самой быстрой, полосе трассы в районе Янино. Ребенок веселился, однако, по факту, водитель подвергал его жизнь опасности.

Мужчину привлекли к административной отвественности за нарушение требований к перевозке детей. Ему грозит штраф в три тысячи рублей.