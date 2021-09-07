Водителя "Инфинити", посадившего за руль малыша на петербургском КАД, привлекли к ответственности

Петербургская полиция нашла водителя на "Инфинити", посадившего за руль трехлетнего племянника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга нашла водителя "Инфинити", посадившего за руль машины маленького ребенка, рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти 7 сентября 2021 года. Им оказался 37-летний местный житель, а малыш - его племянник.

- Ранее сотрудники ГИБДД возбудили административное дело за то, что водитель иномарки посадил к себе на колени за руль малолетнего ребенка - трехлетнего племянника, - рассказали в полиции города.

Напомним, что машину с малышом за рулем заметили автомобилисты на КАД. При этом, "Инфинити" ехал по левой, самой быстрой, полосе трассы в районе Янино. Ребенок веселился, однако, по факту, водитель подвергал его жизнь опасности.

Мужчину привлекли к административной отвественности за нарушение требований к перевозке детей. Ему грозит штраф в три тысячи рублей.