БДТ откроется после ремонта в ноябре 2021 года

БДТ Петербурга откроется в ноябре после ремонта Фото: Олег ЗОЛОТО

Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге откроется в ноябре 2021 года после ремонта. Из-за потопов в подвале театр был вынужден закрыться и временно переехать на другие площадки. Однако уже вскоре БДТ вновь откроет свои двери для гостей, сообщили в театре.

- В IV квартале 2021 года БДТ планирует открытие исторического здания театра после ремонта, - Сообщили в пресс-службе театра.

На данный момент гидроизояция в театре сделана уже на 95 процентов.

Напомним, что БДТ закрылся на ремонт 1 апреля. В 2011-2014 годах в здании на Фонтанке проходила реконструкция, однако она оказалась некачественной, из-за чего в театре начались постоянные протечки, как в подвалах, так и на крыше. На время ремонта труппа театра выступает в Каменноостровском театре, а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа.

В IV кв. 2021 года БДТ планирует открытие исторического здания театра после ремонта.