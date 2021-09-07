В Петербурге создали Институт истории обороны и блокады Ленинграда

На базе Музея истории обороны и блокады Ленинграда создали институт. Фото: Смольный

В Петербурге открыли Институт истории обороны и блокады Ленинграда перед Днем памяти. Напомним, поручение о создании организации дал лично Владимир Путин, пообщавшийся с ветеранами. Теперь в Музее блокады усилят исследовательскую работу, в том числе привлекая ведущих историков России. Уже известно, что ученые акцентируют внимание на ходе военных операций, работе городских социальных объектов во время осады, а также на быт простых ленинградцев.

- Открытие Института блокады в сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом истории РАН позволит расширить деятельность музея в Соляном переулке. Об этом нас просили блокадники и мы выполнили их пожелания, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

По планам, в музее создадут богатый цифровой архив. Кроме этого в доме в Соляном переулке будут организовывать международные конференции и учить школьников и студентов.