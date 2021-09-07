Доброволец рассказал о своих ощущениях после новой вакцины BCD-250

Испытания вакцины BCD-250, которая должна защитить от новых штаммов ковида, начались в Петербурге 6 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Испытания вакцины BCD-250, которая должна защитить от новых штаммов ковида, начались в Петербурге 6 сентября. Один из первых участников клинических исследований на условиях анонимности рассказал «Комсомолке» о реакции организма на препарат.

- Чувствую себя прекрасно, - заверил мужчина. Ему, кстати, чуть больше 30 лет. - Никаких побочных эффектов - ни температуры, ни слабости. Почему я решился на эксперимент? Год назад из-за ковида умерли мои родители, я решил привиться, но, скажу честно, боялся это делать в поликлинике. Послушав совета жены, я решил записаться в добровольцы на испытания BCD-250. Ну, и деньги, которые за это платят, сыграли не последнюю роль.

Добавим, что производитель вакцины планирует задействовать в исследованиях 360 человек. После получения препарата испытуемые должны трое суток находиться под наблюдением медиков и год отмечаться у врача. За риски предусмотрено вознаграждение в размере 100 000 рублей.

Главным критерием для отбора первой части добровольцев служит отсутствие антител. Наш корреспондент также попытался получить вакцину одним из первых, но на медосмотре выяснилось, что ранее он перенес ковид бессимптомно.