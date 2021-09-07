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Общество7 сентября 2021 17:59

1,5 тысячи петербуржцев получат бесплатное клиническое питание на дому

Соответствующие изменения внесли в Социальный кодекс Северной столицы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге сделают бесплатным питание на дому для 1,5 тысячи больных горожан.

В Петербурге сделают бесплатным питание на дому для 1,5 тысячи больных горожан.

Фото: Олег ЗОЛОТО

1,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга смогут получать бесплатное клиническое питание в домашних условиях. Соответствующие изменения внесли в городской Социальный кодекс. Согласно новой информации в документе, бюджет Северной столицы покроет расходы на предоставление клинического инъекционного питания отдельным категориям граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями.

- Это позволит предоставить социальную поддержку дополнительно порядка 1500 жителей города, - коротко добавляют в пресс-службе Смольного.

Ранее в городе подписали постановление о выплатах по 10 тысяч рублей всем преподавателям. Деньги должны прийти до третьей декады сентября.