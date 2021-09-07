Коммунальные службы Петербурга подготовятся к холодам до конца сентября

Петербург должен быть подготовлен к зиме не позднее 30 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге осень все настойчивее, а коммунальные службы во всю готовятся к наступлению холодов. И, по словам собеседника в Смольном, основные работы к зимнему сезону завершатся уже к 30 сентября.

- К этой дате коммунальные предприятия обяжут отчитаться о своей готовности к холодному сезону. Тогда же появится информация о численном составе дворников и специалистов, которые будут бороться со льдом и снегом на улицах, - сообщил собеседник.

Ранее мы писали о том, что Петербург готов к началу отопительного сезона. Однако запускать горячую воду в батареи, как это сделали в Ленобласти, раньше, чем того требуют нормативы, в Северной столице не спешат. Для того, чтобы в квартиры петербуржцев начало поступать тепло, среднесуточная температура не должна превышать отметки +8 градусов на протяжении пяти дней.