Нутрицолог рассказал, что еще нужно убрать из школьного меню, чтобы сделать его идеальным

По словам специалиста, меню в школьных столовых Петербурга практически идеальное, но еще есть, над чем работать. Фото: Артем КИЛЬКИН

В блюдах, которые подают в школьных столовых Северной столицы, нужно в два раза снизить количество сахара – тогда они станут действительно сбалансированными и полезными. Об этом во вторник, 7 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказала президент НКО Союз «Здоровье наших детей», дипломированный нутрициолог Ольга Панова.

- В целом, все существующие меню у нас уже приведены к принципам более-менее здорового питания, - отметила Ольга Панова. – В них есть и фрукты, и овощи, и зерновые, и молочные продукты. Единственное, что я бы сделала – уменьшила бы количество сахара. Вообще его не уберешь – иначе дети есть не будут – но можно снизить в два раза суточную норму. И тогда будет вообще идеально.

Напомним, ранее петербургский Роспотребнадзор опубликовал cписок блюд, которые не рекомендуется подавать подрастающему поколению. В него, помимо всего прочего, вошли макароны по-флотски, кровяная колбаса, торты, пирожные и блины с мясом.