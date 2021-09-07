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Происшествия7 сентября 2021 21:58

В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении и жестоком изнасиловании пенсионерки

По версии следствия, мужчина напал на бабушку после замечания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Суд арестовал обвиняемого в жестоком изнасиловании пенсионерки в Петербурге, умершей после избиения.

Суд арестовал обвиняемого в жестоком изнасиловании пенсионерки в Петербурге, умершей после избиения.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО мужчину, обвиняемого в зверском изнасиловании пенсионерки. Напомним, злоумышленник также жестоко избил 67-летнюю женщину, отчего она через неделю скончалась в больнице. Все произошло в октябре 2017 года, но предполагаемый преступник скрывался от полиции на протяжении четырех лет. Мужчина оказался маргиналом-рецидивистом, судимым восемь раз. Новый судебный процесс прошел в закрытом режиме.

- Александру Осипову избрали заключение под стражу на срок по 6 октября 2021 года. Вину он признал частично, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По двум статьям УК РФ насильнику грозит в общей сложности до 25 лет лишения свободы.