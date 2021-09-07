Бастрыкин похвалил следователей из Ленобласти за помощь дольщикам

СУ СК по Ленобласти похвалил Александр Бастрыкин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин похвалил СУ СК РФ по Ленобласти за помощь дольщикам. В ведомстве состоялось рабочее совещание, посвященное проблемам, с которыми сталкиваются обманутые участники долевого строительства. Как оказалось, в 47-м регионе восстановили права многим пострадавшим.

- Глава ведомства оценил с положительной стороны работу следственного управления СК России. Также Александр Бастрыкин отметил и его руководителя – Сергея Тихоновича Сазина, - пишет «Мойка78».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что во время расследования уголовных дел в сфере долевого строительства в Ленобласти сотрудники СК обнаружили 12 млн рублей в доме чиновника из регионального Госстройнадзора. Он признался лишь в маленькой взятке.