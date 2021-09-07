Задержанным в Петербурге лихачом-самокатчиком оказался известный диджей

В Петербурге задержали диджея за лихачество на самокате. Фото: СОЦСЕТИ / Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» выяснила, что задержанным в Петербурге за лихачество самокатчиком оказался диджей Дмитрий Гордов, имеющий более 37 тысяч подписчиков в соцсетях. Напомним, ранним утром 7 сентября росгвардейцы остановили на проспекте Стачек водителя двухколесного транспорта, потому что на его опасную езду пожаловались очевидцы. Молодой человек не стал юлить и признал вину, но пожаловался на задержание, из-за которого он потратил много времени

- Забрали в отдел. Отпустили без протоколов задержания в итоге, – сообщил Гордов в разговоре с «КП-Петербург». – Получил только штраф в 500 рублей от ГИБДД. Врать не буду. Совершил проезд на красный и обогнал стоящий автобус. Не доволен именно тем, что в отдел забрали и держали 2,5 часа. Штраф готов был оплатить.