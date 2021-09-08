Петербург стал лидером по суточному приросту зараженных коронавирусом по стране 8 сентября

Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге в два раза на 8 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Показатель заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге снова сделал большой скачек. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 8 сентября 2021 года заражаемость за сутки выросла в два раза. Северная столица снова стала лидером по стране по суточному приросту инфицированных.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили еще у 1430 человек, днем ранее их было всего 626, - отметили в оперштабе.

Показатель смертности остался на том же уровне - за сутки скончались 37 человек. Выздоровели 963 пациента. Всего за время пандемии в Петербурге инфекция была выявлена 586 019 раз, из них 20 877 человек скончались, а 560 569 пациентов выздоровели.

Напомним, что в Петербурге разрабатывают новую вакцину от коронавируса. Ранее "КП" рассказывала о том, как проходят испытания препарата.