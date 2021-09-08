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Здоровье8 сентября 2021 12:26

Более 1,5 млн человек полностью привились от коронавируса в Петербурге

Вакцинация населения проходит в 172 пунктах по всему городу
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге более 1,5 млн человек полностью вакцинировались от коронавируса

В Петербурге более 1,5 млн человек полностью вакцинировались от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже более 1,5 миллиона человек полностью привились от коронавируса, пройдя два этапа вакцинации, либо "уколовшись" препаратом "Спутник Лайт". Об этом сообщили 8 сентября 2021 года в Смольном.

- Цикл вакцинации в Петербурге закончили 1 506 578 человек. За минувший сутки вторую прививку поставили более 10,6 тысяч человек, - говорится в отчете правительства города.

Но в целом темпы вакцинации в городе снизились. За минувшие сутки первично привились всего 3 тысячи человек, не считая тех, кто вакцинировался "Спутник Лайт". Добавим, что привиться петербуржцы могут в 172 пунктах, которые расположены по всему городу. На данный момент запас вакцины составляет более 669,6 тысяч доз.

Напомним, что за последние сутки Петербург вышел на первое место по суточному приросту заболевших, обогнав Москву.