Периодическое протапливание включат в Ломоносовском районе Ленобласти 15 сентября

Отопление в Ломоносовском районе Ленобласти включат 15 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области начинает отопительный сезон. Так, уже с 15 сентября 2021 года в Ломоносовском районе начнется периодическое протапливание. Об этом 8 сентября рассказали в районной администрации.

- Теплоснабжающим организациям дано распоряжение приступить к опробованию систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств с 10 сентября. Также они должны устранить все недостатки, обнаруженные в ходе мероприятий, - отметили в районной администрации.

Первым делом тепло придет в детские сады, школы, больницы, поликлиники и дома престарелых. Позже начтут отапливать жилые дома и общежития. После - общественные и бытовые здания, дома культуры, административные здания, промышленные предприятия.

Напомним, что в Петербурге точной даты начала отопительного сезона еще не называли. Смольный ориентируется на нормативы.