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Общество8 сентября 2021 13:17

На Пискаревском кладбище возложили цветы в годовщину начала блокады Ленинграда

В этом году исполнилось 80-лет с начала осады Северной столицы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы и венки в память о 80-й годовщине начала блокады Ленинграда

На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы и венки в память о 80-й годовщине начала блокады Ленинграда

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8 сентября 2021 года Санкт-Петербург отмечает 80 лет с начала блокады Ленинграда. В честь этого на Пискаревском кладбище состоялась траурная церемония возложения венков и цветов. Почтить память погибших во время осады города на кладбище пришли губернатор Александр Беглов, а также члены правительства города, депутаты ЗакСа, Госдумы и многие другие.

- 80 лет назад началась блокада Ленинграда – долгие 900 дней голода, холода, бомбежек, ожесточенных боев. Война быстро подошла к нашему мирному, трудовому, красивому городу, - сказал Беглов во время обращения к жителям города.

Также церемонии в честь Дня памяти жертв блокады прошли на Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, на площади Победы и на Невском воинском кладбище, на Богословском кладбище и у Мемориала защитникам Ораниенбаумского плацдарма, а также на других местах захоронений.

Кроме того, в полдень в городе была объявлена минута молчания.

Напомним, что в центре Петербурга появились временные порталы, с помощью которых можно увидеть, как выглядел Ленинград во время блокады.