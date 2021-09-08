Число госпитализаций больных коронавирусом резко выросло в Петербурге 8 сентября

В Петербурге выросла суточная госпитализация больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге за сутки резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом. Так, по данным Смольного на 8 сентября 2021 года, накануне в больницы с недугом попали 290 человек, хотя днем ранее было снижение до 178 пациентов.

- Всего на лечении в стационарах, оборудованных для больных коронавирусом и пневмониями, находятся 3635 человек. Коечный фонд свободен на 28,5 процентов, - говорится в отчете городского правительства.

Из всех больных, находящихся в больницах, 365 пациента помещены в реанимации, ее 152 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, 168 человек переносят заболевание во временном госпитале в "Ленэкспо".

Всего за минувшие сутки в Петербурге коронавирус был обнаружен еще у 1430 человек. Это самый большой показатель по всей стране.