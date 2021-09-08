Уголовное дело о доведении до самоубийства возбудили в Петербурге после гибели 10-летнего мальчика-инвалида

Уголовное дело возбудили в Петербурге после гибели мальчика-инвалида Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства ребенка. Об этом стало известно "КП-Петербург" 8 сентября 2021 года от источника в правоохранительных органах. Трагедия произошла 6 сентября с 10-летним мальчиком-инвалидом.

- В ночь на 6 сентября с балкона двухкомнатной квартиры, расположенной на восьмом этаже дома 9/5 по улице Турку выпал ребенок. Он погиб на месте, - сообщил источник.

Известно, что семья у мальчика полная, на учете не состояла. Сам ребенок был инвалидом второй группы.

После трагедии следственный комитет по Фрунзенскому району начал проверку произошедшего. Кто является подозреваемым по уголовному делу, не уточняется. По данной статье виновному грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.