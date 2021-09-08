Смольный дал оценку ситуацию с коронавирусом в Петербурге

До конца эпидемии в Северной столице пока еще далеко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном оценили ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Радоваться низким показателям заболеваемости рано – судя по всему, город находится на очередном «высоком плато», и куда двинется ситуация, пока что никто не знает. Это следует из данных, полученных «Комсомолкой» от городского комитета по здравоохранению.

- Комитет в оценке ситуации ориентируется прежде всего на количество госпитализаций, - пояснили в ведомстве. - За последнюю неделю этот показатель составляет порядка 250-300 человек в сутки. Показатель свободного коечного фонда в инфекционных стационарах также колеблется в районе 30 %.

Эти признаки указывают на то, что город находится на высоком плато по заболеваемости - другими словами, ситуация стабильная, но не легкая.

- К сожалению, прогнозировать развитие ситуации на данный момент невозможно, - добавили в комздраве.

Напомним, «Комсомолка» также приводила объяснение резким скачкам заболеваемости коронавирусом в Петербурге - с 1 500 до 500-600 новых случаев всего за сутки. Как выяснилось, все зависит от дня недели и загрузки лабораторий, где анализируют ПЦР-тесты.