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Происшествия8 сентября 2021 17:30

Штормовой ветер нагрянет вечером 8 сентября в Петербург

Порывы стихии будут достигать 19 м/с
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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МЧС сообщило о грядущем штормовой ветре вечером 8 сентября в Петербурге.

МЧС сообщило о грядущем штормовой ветре вечером 8 сентября в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупредило жителей Санкт-Петербурга о новой осенней стихии – вечером 8 сентября в город нагрянет штормовой ветер, в период с 19:00 до 22:00. По прогнозам синоптиков, порывы стихии составят от 17 до 19 м/с. Опасаться стоит воды, там высота волн достигнет одного метра. Спасатели напомнили петербуржцам простые правила безопасности в непростых погодных условиях.

- В доме следует закрыть окна, а с балкона убрать хозяйственные вещи. Машину лучше поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, дома с неустойчивой кровлей и шаткие строения, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что бабьего лета в Северной столице пока не предвидится, но надежда на него есть, как заверил главный синоптик города в разговоре с «Комсомолкой».