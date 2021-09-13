Вакцинация от COVID-19 может стать регулярной в Санкт-Петербурге

Длительность индивидуального иммунитета специалисты оценивают в 8-12 месяцев. Сколько будет работать коллективный - пока не известно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ревакцинация от коронавируса может стать регулярной после того, как Петербург достигнет коллективного иммунитета. Об этом «Комсомолке» рассказала врач-инфекционист, научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева Оксана Станевич.

- На данный момент нет исследований, которые полно и точно отвечали бы на вопрос о том, как долго будет «работать» коллективный иммунитет, - констатировала Оксана Станевич. – Что-то в очень ограниченном количестве выходит за рубежом, у нас же эта тема вообще практически никак не изучена. Вероятно, будет целесообразным будет время от времени повторять масштабную кампанию по вакцинации. Скорее всего, коллективный иммунитет будет «работать» минимум год, но «минимум год», как вы понимаете, определение очень расплывчатое. Это может быть и три года и пять лет и так далее. Все будет зависеть от самого вируса – интенсивности его мутаций и специфики новых свойств.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о том, что Петербург, скорее всего, вышел на очередное «высокое плато» по заболеваемости коронавирусом. Об этом говорят данные по ежесуточным госпитализациям, предоставленные Смольным.