В Петербурге представили новый облик станции метро «Фрунзенская»

Появились фото нового облика "Фрунзенской". Фото: "Петербургский дневник"

В Петербурге представили проект станции метро «Фрунзенская». Напомним, здание ждет масштабная реконструкция до 2026 года. В итоге в вестибюле появится семь этажей, в том числе два под землей. Три эскалатора заменят на четыре. Кроме этого в здании расположат диспетчерский центр подземки. Ожидается, что фасады дома сделают в духе застройки Московского проспекта середины прошлого века.

- Предполагается, что территорию у станции благоустроят: здесь монтируют освещение, а также установят скамейки, сделают мощение, при этом при возможности сохранят все деревья и кустарники, приведут в порядок газоны, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на КГА.

Добавим, что обновление вскоре ждет и станцию метро «Владимирская», но исключительно косметическое.