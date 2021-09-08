В Янино, где жители по утрам штурмуют автобусы, решат проблему с транспортом

Жители поселка Янино дождутся дополнительных автобусов, чтобы ездить по утрам на работу в Петербург. Фото: СОЦСЕТИ

В час-пик в поселке Янино будут запускать резервные автобусы. Все благодаря обращениям жителей, которые ежедневно стоят в очереди на автобус, чтобы уехать в Петербург. В своих письмах они жаловались на долгое время проезда и нехватку сидячих мест.

- Первостепенная задача сейчас решить проблему с транспортным сообщением жителей Янино, для этого проработали с перевозчиком вопрос об увеличении количества подвижного состава на маршруте 801А в утренние час пик, а также на транзитных маршрутах следующих по Колтушскому шоссе, - отметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Для решения проблемы проверили работу маршрутов Янино-1 на улице Голландской и Колтушском шоссе. Большее число пассажиров этого маршрута приходится на интервал между 6:40 и 7:30 часами. Движение автобусов в это время замедляется из-за большого потока транспорта. Эту проблему устранить пока не удастся.

Из-за нехватки мест очередь на автобус образуется еще в 7 часов. Прежде чем попасть в салон пассажир стоит на остановке минимум 10 минут. Как раз для сокращения этого времени и запустят резервные автобусы. Около остановки также будет установлена камера, чтобы следить за наполняемостью общественного транспорта.