Эксперт объяснил, зачем «Фрунзенской» пятиэтажной вестибюль

Станция метро «Фрунзенская» обзаведется новым вестибюлем к 2026 году. Фото: Метро СПб

Станция метро «Фрунзенская» обзаведется новым вестибюлем, строительство которого завершится в 2026 году. Здание вырастет на пять этажей вверх и уйдет на два под землю. Обновят и наклонный ход. Станция получит четвертый дополненный эскалатор. Профессор кафедры транспортных систем Андрей Горев оценил важность проекта в беседе с «Комсомолкой».

- Старый вестибюль находится в практически аварийном состоянии, так что ему нужна замена. К транспортному коллапсу такие работы не приведут, потому что «Фрунзенская» находится не так далеко от других станций «синей» ветки и связана с ними наземным сообщением. Зачем диспетчерскому центру нужно такое здание? Петербургский транспорт использует все больше цифровых технологий, ими нужно откуда-то управлять, - объяснил Андрей Горев.

Также эксперт предположи, что в будущем другие станции второй линии получат новые вестибюли по мере того, как срок эксплуатации старых будет походить к концу.