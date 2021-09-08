Мошенники взломали группу «Ленинградского зоопарка во «Вконтакте»

Мошенники атаковали группу "Ленинградского зоопарка" во "Вконтакте". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники опубликовали пост о сборе денежных средств в группе «Ленинградского зоопарка во «Вконтакте». Поздним вечером 8 сентября в сообществе, в котором обычно рассказывается об увлекательной жизни огромного зверинца, появилась подозрительная запись, где аноним молил о том, чтобы ему перечислили деньги якобы на лечение маленькой девочки, попавшей в жуткое ДТП. Неизвестный заверил, что на операцию по спасению жизни ребенка требуется еще 145 тысяч рублей.

Тот самый текст мошенников. Они старались выдавить слезу. Фото: скриншот vk.com/spbzoopark

Спустя пару минут публикацию удалили. «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка, что именно случилось.

- Нас взломали, через девочку-редактора. Записи больше нет, - отметили в разговоре с «Комсомолкой».

Вот что зоопарку требуется, так это вкусненькие овощи и фрукты, которые можно приносить для зверей в течение сентября. «КП» писала в отдельном материале о том, какие конкретные лакомства нужны животным.