Трехдневные поиски мальчика, пропавшего без вести в Тихвине, закончились трагедией

Пропавший в Тихвине подросток найден мертвым в парадной одного из жилых домов. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

15-летний мальчик, пропавший без вести в Тихвинском районе Ленобласти, найден мертвым. О трагическом завершении поисковой операции сообщили в СУ СК РФ по 47-му региону. Напомним, подросток исчез 5 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства. СК даже просил жителей Ленобласти поучаствовать в поиске исчезнувшего мальчика, но, к сожалению, все закончилось горькой вестью для родных погибшего.

- Тело несовершеннолетнего обнаружили на лестничном марше на территории запасного выхода в парадной одного из жилых домов. Обстоятельства гибели мальчика устанавливаются, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование дела продолжается. Сотрудники СК намерены не только выяснить причины пропажи ребенка и его смерти, но и дать оценку действиям органов из системы профилактики.