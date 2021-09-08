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Происшествия8 сентября 2021 23:34

Трехдневные поиски мальчика, пропавшего без вести в Тихвине, закончились трагедией

СК возбудил уголовное дело по статье за убийство
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пропавший в Тихвине подросток найден мертвым в парадной одного из жилых домов. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Пропавший в Тихвине подросток найден мертвым в парадной одного из жилых домов. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

15-летний мальчик, пропавший без вести в Тихвинском районе Ленобласти, найден мертвым. О трагическом завершении поисковой операции сообщили в СУ СК РФ по 47-му региону. Напомним, подросток исчез 5 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства. СК даже просил жителей Ленобласти поучаствовать в поиске исчезнувшего мальчика, но, к сожалению, все закончилось горькой вестью для родных погибшего.

- Тело несовершеннолетнего обнаружили на лестничном марше на территории запасного выхода в парадной одного из жилых домов. Обстоятельства гибели мальчика устанавливаются, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование дела продолжается. Сотрудники СК намерены не только выяснить причины пропажи ребенка и его смерти, но и дать оценку действиям органов из системы профилактики.