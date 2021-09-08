В Петербурге ищут реставратора дачи Юсуповой за 40 млн рублей

Дачу Юсуповой отреставрируют под "Музей всех войн". Фото: скришнот видео с сайта showconsulting.ru

Объявлен конкурс на реставрацию дачи Юсуповой в Пушкине. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Заказчиком услуги является петербургский Музей А.В. Суворова, который желает сделать в особняке 19-го века свой филиал. На все про все выделили 39,8 млн рублей. Здание входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

Пока что памятник культурного наследия выглядит вот так. Фото: КГИОП Петербурга

- Цель закупки – приведение объекта в состояние, удовлетворяющее его эксплуатационным качествам для обеспечения его функционирования в соответствии с назначением, а также обеспечение сохранности его содержания и реставрация, - сообщается в конкурсной документации на сайте госзакупок.

Подача заявок от подрядчиков возможна до 21:00 29 сентября 2021 года. По планам, в даче Юсуповой откроют военно-исторический центр «Суворовец» с разнообразными экспонатами, мультимедийными стендами и подвижными макетами. Будущий проект называют «Музеем всех войн».