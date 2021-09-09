Тепло вернется в Петербург 9 сентября

Тепло и дожди придут в Петербург 9 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы наконец-то перестанут мерзнуть, выходя на улицу. В город возвращается тепло. В четверг, 9 сентября 2021 года, в Санкт-Петербурге температура поднимется до плюс 18 градусов. Правда, потепление будет сопровождаться пасмурным небом и дождями. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическую ситуацию будет определять вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой и местами вызовет небольшие дожди, - рассказал синоптик.

Так, днем в Северной столице воздух прогреется до 16-18 градусов тепла, за городом, по Ленинградской области, будет еще теплее, до плюс 15-20 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Как и обещали синоптики, сентябрь начался с холодов, но постепенно температура пришла в норму. Осталось лишь дождаться бабьего лета.