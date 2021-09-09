Труп, найденный в подвале на Лиговском проспекте, может принадлежать 10-летнему ребенку

Труп в мешке на Лиговском проспекте мог принадлежать 10-летнему ребенку Фото: Олег ЗОЛОТО

Следствие выяснило, что труп, который был найден в мешке в подвале дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, может принадлежать 10-летнему ребенку. Об этом "КП-Петербург" стало известно 9 сентября от источника в правоохранительных органах.

- Мешок с останками человека был вырыт из земли в подвале во время работ по его уборке. Возможно, это труп 10-летнего ребенка в состоянии гнилостных изменений, - отметил источник.

Известно, что доступ в подвал был не у всех, так как вход в него закрыт на замок. Ключи хранил техник и дворник.

Однако, есть несколько деталей, которые ставят под сомнение то, что в мешке находился труп именно ребенка. На нем был надет бюстгалтер, а на восьми зубах имеются пломбы.

На данный момент тело находится на экспертизе, где специалисты определяют пол и возраст умершего.