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Общество9 сентября 2021 10:12

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронят в Санкт-Петербурге

Прощание сначала пройдет в Москве 10 сентября, после гроб с телом доставят в Северную столицу
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Главу МЧС Евгения Зиничева похоронят 10 сентября в Санкт-Петербурге

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронят 10 сентября в Санкт-Петербурге

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что главу МЧС Евгения Зиничева похоронят на родине в Санкт-Петербурге. Прощание с министром состоится 10 сентября 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

- Сначала прощание с министром состоится на улице Ватутина в Москве. В тот же день его похоронят в Санкт-Петербурге, - пишет издание.

На каком именно кладбище будет погребен Евгений Зиничев, пока не уточняется. Петербург, как место последнего пристанища, выбрал не случайно, так как глава МЧС родился в Северной столице.

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске во время съемок фильма об учениях МЧС. Спасатель погиб, как настоящий герой, спасая кинорежиссера Александра Мельника, упавшего со скалы в воду. К сожалению, погибли оба. Главе МЧС было 55 лет.